Polis, Fırtınada Anne ve Bebeği Korudu

09.01.2026 10:44
İstanbul'da fırtına sırasında, polis anne ve bebeğini koruyarak zor anlar yaşamasını engelledi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne ve bebeği, yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayınca yardımlarına o sırada nöbet tutan Çevik Kuvvet Polisi koştu. Polisin anne ve bebeğinin etrafında kalkan olduğu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da dün etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçtu, ağaç devrildi, araç zarar gördü. Fırtına sırasında dışarıda olan bebeğiyle dışarıda olan anne şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne, bebek arabasını sürerken rüzgarın etkisiyle ilerlemekte güçlük çekti. Anne ve bebeğinin bu zor anlarını gören çevik kuvvet polisi yardıma koştu. Polis, kalkanlarıyla anne ve bebeğin etrafında bir bariyer oluşturarak onları yağmur ve rüzgardan korumaya çalıştı. O anlar sosyal medyada beğeni topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

