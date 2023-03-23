Kimlik kontrolü esnasında, "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen adamın 2 çocuğu da evde ölü bulundu - Son Dakika
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Kimlik kontrolü esnasında, "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen adamın 2 çocuğu da evde ölü bulundu

23.03.2023 11:06

Kocaeli'de polislerin kimlik kontrolü için durdurduğu Murat R., arka arkaya, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" söyleminde bulundu. Durumdan şüphe duyan polis ekipleri, Murat R.'nin yaşadığı eve girince 13 yaşındaki Yağmur ve 10 yaşındaki Emre'yi yatakta ölü olarak buldu. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden iki kardeşin vücutlarında herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı.

Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.'yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu.

"ÇOCUKLARIMI CENNETE GÖNDERDİM"

Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe 'Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim' demeye başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.'den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti.

EVE GİDEN POLİS 2 ÇOCUĞU ÖLÜ BULDU

Polis ekipleri eve girdiğinde Murat R.'nin çocukları Yağmur ve Emre'yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimlik kontrolü esnasında, 'Çocuklarımı cennete gönderdim' diyen adamın 2 çocuğu da evde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimlik kontrolü esnasında, "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen adamın 2 çocuğu da evde ölü bulundu - Son Dakika
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