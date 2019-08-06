Son Dakika Haberleri: Polis, kurban pazarlarında "sahte para uyarıcı kalem" dağıttı
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Polis, kurban pazarlarında "sahte para uyarıcı kalem" dağıttı

1 saat önce

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından kurban pazar yerlerinde meydana gelen dolandırıcılık, yankesicilik ve sahte para olaylarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

Polis, kurban pazarlarında
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından kurban pazar yerlerinde meydana gelen dolandırıcılık, yankesicilik ve sahte para olaylarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Kurban pazarlarında sahte para uyarıcı kalem dağıltılarak, sahte paranın anlaşılmasına yönelik katkı sağlandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir Kurban Bayramı geçirmeleri, sahte para ve dolandırıcılığa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirilmeleri, sahtecilik olaylarının önlenmesi ve suçla etkin mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla kurban bayramı öncesi ve süresince vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda ve kurban satış ve kesim noktalarında devriye ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmaya devam ediyor.

Uygulamalar kapsamında Muratpaşa ilçesi ATSO karşısı, Kepez ilçesi, Varsak ve Konyaaltı ilçesi, Çakırlar yolu üzerinde bulunan Kurban Satış ve Kesim alanlarında 37 kurbanlık hayvan satan esnaf ve 121 vatandaşa sahte paranın anlaşılması ile ilgili sahte para uyarıcı broşür ve sahte para kalemi dağıtıldı. Esnaf da kurban satışı sırasında döviz üzerinden alışveriş yapmaması konusunda uyarıldı. Esnaf ve vatandaşlara kurban pazarında gördükleri şüpheli şahıslarla ilgili 112 acil çağrı merkezini aramaları ile ilgili de genel bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA
Antalya Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:42 Kaynak: İHA
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