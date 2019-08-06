Polis, kurban pazarlarında "sahte para uyarıcı kalem" dağıttı
1 saat önce
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından kurban pazar yerlerinde meydana gelen dolandırıcılık, yankesicilik ve sahte para olaylarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:42 Kaynak: İHA
tarafından kurban pazar yerlerinde meydana gelen dolandırıcılık, yankesicilik ve sahte para olaylarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Kurban pazarlarında sahte para uyarıcı kalem dağıltılarak, sahte paranın anlaşılmasına yönelik katkı sağlandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir Kurban Bayramı
geçirmeleri, sahte para ve dolandırıcılığa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirilmeleri, sahtecilik olaylarının önlenmesi ve suçla etkin mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla kurban bayramı öncesi ve süresince vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda ve kurban satış ve kesim noktalarında devriye ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmaya devam ediyor.
Uygulamalar kapsamında Muratpaşa
ilçesi ATSO karşısı, Kepez
ilçesi, Varsak
ve Konyaaltı
ilçesi, Çakırlar yolu üzerinde bulunan Kurban Satış ve Kesim alanlarında 37 kurbanlık hayvan satan esnaf ve 121 vatandaşa sahte paranın anlaşılması ile ilgili sahte para uyarıcı broşür ve sahte para kalemi dağıtıldı. Esnaf da kurban satışı sırasında döviz üzerinden alışveriş yapmaması konusunda uyarıldı. Esnaf ve vatandaşlara kurban pazarında gördükleri şüpheli şahıslarla ilgili 112 acil çağrı merkezini aramaları ile ilgili de genel bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA
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