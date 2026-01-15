Polis Memuruna Kaldırım Nöbeti Verildi - Son Dakika
3-sayfa

Polis Memuruna Kaldırım Nöbeti Verildi

Polis Memuruna Kaldırım Nöbeti Verildi
15.01.2026 15:59
Aydın'da polis memuruna kaldırım nöbeti verilmesi, mobbing iddialarıyla mahkemeye taşındı.

Aydın il Emniyet Müdürlüğü trafik şubede görevli bir polis memurunun, amirleri tarafından kaldırım nöbeti tutturulması olayı mahkemelik oldu. Polis memurunun kaldırım nöbeti tutarken çekilen görüntüleri üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görev yapan F.Ç. isimli polis trafik polisi 09 Eylül 2024 tarihinde başka bir şubeye gönderildi. Polis memuru F.Ç. başka şubeye gönderilmesi gerekçesini ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin bir dosya hazırlayıp 11 Ağustos 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu'na gönderdi. Görevinden alınıp başka şubeye sürülme gerekçesinin üstlerinin usulsüz emirlerine uymamak olduğunu ileri süren F.Ç. 20 Ağustos 2025 tarihinde de görev yerine geri dönmek için dava açtı. Mahkeme 11 Aralık 2025 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verip trafik polisi olan F.Ç.'nin eski görev yerine çalıştırılması yönünde karar verdi.

Kaldırım nöbetine sevk edildi

Kararın Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşmasının ardından bu defa trafik polisi F.Ç.'ye Muğla Bulvarı Üzeri Rıza Toprak Kavşağı yakınlarındaki kaldırımda kaldırım nöbeti verildi. Her gün sabahtan akşama kadar tek başına üzerinde trafik yazan bir yelekle kaldırımda yürüyen polisi gören vatandaşlar durumu öğrenince sosyal medya üzerinden mobbing gören polise destek çağrısı başlattı

Olayın ülke genelinde duyulması üzerine, Kolluk Kuvvetleri Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucusu Vedat Kılıçer, polis memuru F.Ç.'ye destek olmak için Aydın'a geldi. F.Ç.'nin nöbet tuttuğu kaldırım üzerinde açıklama yapan Kılıçer, yaşananın tamamen bir mobbing olduğunu belirterek "Bu arkadaşımızı buraya cezalandırmak amacıyla psikolojik baskı için buraya dikmişler. Destek olmak için Ankara'dan buraya geldim" diye konuştu.

"Yasaya aykırı davranmıyoruz"

Olayın yasaya aykırı bir durum olmadığını savunan Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, konuyla ilgili önümüzdeki süreçte resmi açıklama yapılacağını belirtti.

Kolluk-Der Başkanı Vedat Kılıçel, Aydın'ın Efeler ilçesine gelerek, mobbing ve baskı gördüğü iddia edilen trafik polisi Fehmi Çam'a destek verdi. 'Bombacı Mülayim' lakaplı Vedat Kılıçel, "Bu zorbalık son bulana kadar buradayız, gitmiyoruz" diyerek polis memuruna destek oldu.

"Yasaya aykırı emirleri yerine getirmedi"

Polisin avukatı Kübra Hergül, müvekkilinin mobbinglere maruz kaldığını bunun üzerine dava açtıklarını belirterek "Bu dava neticesi yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Dava neticesi görevine iade edilmesi gerekirken adeta kaldırım bekçisi gibi yeniden görevlendirildi. Bu yaşananlar vatandaşın da dikkatini çekmiş ve bu durumu çekip sosyal medyada haber paylaşımı yapan sitelere göndermişler. Bu olay herkesin dikkatini çekti ve geniş yankı uyandırdı. Kimse bu polisin neden bu kaldırımda günlerce bekletildiğini açıklamadı demiyorum açıklayamadı" diye konuştu.

Yaşanan süreçte müvekkilinin bazı amirlerinin kanuna aykırı emirlerine yerine getirmeyip açıkça reddettiğini belirten Avukat Kübra Hergül, bu konuda da bazı amirler hakkında idari ve adli şikayetlerini kullandıklarını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

