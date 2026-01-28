Polis Memuruna Saldırı: Ev Hapsi Cezası - Son Dakika
Polis Memuruna Saldırı: Ev Hapsi Cezası

Polis Memuruna Saldırı: Ev Hapsi Cezası
28.01.2026 18:34
Samsun'da bir polis memurunu darbeden M.A., mahkemece ev hapsine alındı. Uyuşturucu da ele geçirildi.

Samsun'da çakmak isteme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada bir polis memurunu darbederek yaraladığı iddia edilen şahsa, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Şehir Kulübü önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memuru A.Ö., izinli gününde yolda karşılaştığı M.A.'nın kendisinden çakmak istemesi üzerine yumruklu saldırısına uğrayarak burnun kırılıp hastanelik oldu. Polis memuru A.Ö., Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.A., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak suçundan da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

