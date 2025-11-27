170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı - Son Dakika
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

27.11.2025 21:39
Ordu'da kuyumcuda soygun yapan polis memuru Cumhur Yılmaz, parmak iziyle yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesindepolis memuru Cumhur Yılmaz başında kask ile bir kuyumcuya girerek 170 altın bilezik alıp kaçtı. Yılmaz, Diyarbakır'da yakalandı.

Olay, 25 Kasım'da Reşadiye Caddesi'ndeki Yılmaz Şerbetçi'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kask bulunan ve polis memuru olduğu sonradan öğrenilen Cumhur Yılmaz, tabancayla kuyumcu dükkanına girdi.

170 ALTIN BİLEZİK ALIP KAÇTI

Yanında getirdiği çantayı, iş yeri çalışanına uzatan Yılmaz, altınları çantaya doldurmasını istedi. Tabanca doğrulttuğu çalışanı yere yatırdıktan sonra el ve ayağını bantla bağlayan Yılmaz, içerisinde 170 altın bilezik olan çantayı alarak, kaçtı.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Polis ekipleri, Yılmaz'ın polis memuru olarak görev yaptığı Diyarbakır'a kaçtığını tespit etti. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda dün Diyarbakır'da yakalanan Yılmaz, gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz, Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

KUYUMCU ÇALIŞANINI BAĞLADIĞI BANT ÜZERİNDEKİ PARMAK İZİ ELE VERDİ

Öte yandan, Cumhur Yılmaz'ın soygun sırasında kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı bant üzerinde kalan parmak izinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Yılmaz'ın altın bilezikleri, olaydan 2 gün önce kiraladığı evde sakladığı belirlendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Fatsa, Polis, Ordu, Suç, Son Dakika

