Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı
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Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:44 Kaynak: DHA
Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
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