Son Dakika Haberleri: Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı
Son Dakika Güncel Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı

Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı

6 dakika önce

Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı

Çerkezköy Adliyesi, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:44 Kaynak: DHA
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