Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.
Ş.T'nin kullandığı 55 AHN 425 plakalı otomobil, Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timlerine ait motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Polis Motosikletine Otomobil Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?