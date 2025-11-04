Polis otosunun çarptığı kadın, ağır yaralandı - Son Dakika
Polis otosunun çarptığı kadın, ağır yaralandı

Polis otosunun çarptığı kadın, ağır yaralandı
04.11.2025 13:00
Siirt'te yaşanan bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki F.U. isimli genç, polis otosunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, F.U.'nun oturduğu apartmandan çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada, hızla gelen polis otosunun çarptığı ve genç adamın yola savrulduğu görülüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, trafik, Hukuk, Yaşam, Siirt, Polis, Kaza, Son Dakika

