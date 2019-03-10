Son Dakika Haberleri: Polis, Su Sayacı Çalan Hırsızlık Şüphelisini Yakaladı

Polis, Su Sayacı Çalan Hırsızlık Şüphelisini Yakaladı

6 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde inşaattan su sayacı çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, Su Sayacı Çalan Hırsızlık Şüphelisini Yakaladı, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde inşaattan su sayacı çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Taşköprü'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaattaki su sayaçlarını çalan hırsız, inşaat çalışanlarını ve sahiplerini kuşkulandırdı. İnşaatta bulunan 7 adet su sayacının yerinde olmadığını anlayan inşaat sorumluları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inşaat çevresinde geniş çapta araştırma gerçekleştirdi.

Polis ekipleri daha sonra tespit ettikleri E.B. isimli hırsızlık şüphelisini yakaladı. Yakalanan hırsızlık şüphelisi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin polis merkezindeki işlemi devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:14 Kaynak: İHA

Taşköprü, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarını Göremediği İçin Elektrik Direğine Çıkan Eşine "Atla" Dedi Fatih'te Polis, Tartıştığı İş Yeri Sahibini Silahla Vurdu

Eğlence Mekanına Gelen Polis, Güvenlik Görevlisini Vurdu Bu Vapur İstanbul'a Gidecek' Diye Bağıran Baltalı Eylemciyi Polis İkna Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:20:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis, Su Sayacı Çalan Hırsızlık Şüphelisini Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]