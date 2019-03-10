Polis, Su Sayacı Çalan Hırsızlık Şüphelisini Yakaladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde inşaattan su sayacı çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde inşaattan su sayacı çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, Taşköprü'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaattaki su sayaçlarını çalan hırsız, inşaat çalışanlarını ve sahiplerini kuşkulandırdı. İnşaatta bulunan 7 adet su sayacının yerinde olmadığını anlayan inşaat sorumluları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inşaat çevresinde geniş çapta araştırma gerçekleştirdi.



Polis ekipleri daha sonra tespit ettikleri E.B. isimli hırsızlık şüphelisini yakaladı. Yakalanan hırsızlık şüphelisi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin polis merkezindeki işlemi devam ediyor. - KASTAMONU

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