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Polis takibe aldığı hırsızları suçüstü yakaladı - Son Dakika

Polis takibe aldığı hırsızları suçüstü yakaladı

03.11.2021 12:57
Polis takibe aldığı hırsızları suçüstü yakaladı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaz ayı boyunca 3 ayrı evden hırsızlık yapan bayanlar polisin uzun takibi sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaz ayı boyunca 3 ayrı evden hırsızlık yapan bayanlar polisin uzun takibi sonucu yakalandı.

Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Emirdağ polisi, ilçe genelindeki tüm işyerleri ve apartmanlara ait kameraları tek tek inceledi. Eskişehir'den hırsızlık amaçlı gelen bayanların çok sayıda sabıkaları olduğu ve tanınmamak amacıyla maske ve başörtü taktıkları bildirildi. Polisin takibinde olan bayanların, dün tekrar Emirdağ'a geldikleri ve bir binaya girdikleri görülmesi üzerine harekete geçen polis ekiplerince 2 bayanın kıskıvrak yakalandığı bildirildi.

Şüpheliler hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Polis takibe aldığı hırsızları suçüstü yakaladı
Polis takibe aldığı hırsızları suçüstü yakaladı
Polis takibe aldığı hırsızları suçüstü yakaladı

Karahisar, Emirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis takibe aldığı hırsızları suçüstü yakaladı - Son Dakika


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