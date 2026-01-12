Polis ve Çocuklar Kar Topu Oynadı - Son Dakika
Polis ve Çocuklar Kar Topu Oynadı

Polis ve Çocuklar Kar Topu Oynadı
12.01.2026 15:12
Tekirdağ'da kar yağışıyla birlikte çocuklar eğlenirken, bir polis memuru onlara katıldı.

POLİS, ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI

Tekirdağ'da sabah saatlerinde ekili olan kar yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Okulların tatil edildiği kentte, sahil dolgu alanında buluşan bir grup çocuk kar topu oynayarak eğlendi. Bu sırada polis noktasında görevli bir polis memuru da çocuklarla birlikte kar topu oynadı. O anların bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilerek paylaşıldığı görüntüler, sanal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü.

GANOS DAĞLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tekirdağ'ın önemli doğal alanlarından biri olan Ganos Dağları da kar yağışıyla birlikte beyaza büründü, bölgede güzel manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla devam ettiği belirtildi.

ÇOCUKLAR TATİLİN TADINI ÇIKARDI

Kar yağışının etkili olduğu Çorlu ilçesinde ise okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, Cumhuriyet Parkı'nda toplandı. Burada kartopu oynayan çocuklar kardan adam yaptı, karlar üzerlerinde yuvarlanarak eğlendi.

Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Polis, Doğa, Son Dakika

