Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (2) - Son Dakika

Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (2)

6 saat önce

CİNAYET ZANLILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİKütahya'da evinde Süleyman Özdemir ve arkadaşı Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Samsun'da yakalanarak gözaltına alınan katil zanlıları Salih Aydın ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu'nun ifade işlemleri tamamlandı.

Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (2), System.String[]

CİNAYET ZANLILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kütahya'da evinde Süleyman Özdemir ve arkadaşı Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Samsun'da yakalanarak gözaltına alınan katil zanlıları Salih Aydın ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu'nun ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılardan Salih Aydın, Süleyman Özdemir ve Emine Aslan'ı öldürdüğünü itiraf ederek, "Cinayetleri ben işledim. Olay gecesi birlikte alkol aldık sonra ileri geri konuşmaya başlayınca tartışma çıktı. Kavgaya görüşünce belimdeki bıçağı çıkartıp önce bıçakladım sonra boğazını kestim. Sonra kadın saldırmaya kalkınca onu da bıçakladım. Süleyman'ı yakmak istemedim, olay esnasında sigaram düşüp yangın çıkarmış olabilir. Bıçağı da evin yakınında çöpe attım" dediği öğrenildi.

DOĞAL GAZI AÇIK BIRAKIP ÇIKMIŞLAR

Diğer katil zanlısı Fatma Tabu ise cinayetlerle bir ilgisinin olmadığını ve 2 kişiyi Salih Aydın'ın öldürdüğünü söyleyerek, "Olay günü araların da tartışma çıktı. Sonra eşim bıçakla önce Süleyman'ı sonra Emine'yi öldürdü. Süleyman'ın üzerine yanıcı bir madde döküp ateşe verdi. Evin doğal gazlarını yangın çıksın diye açık bırakıp çıktık" dedi. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede borcundan dolayı doğal gazın kesik olduğu ve bu nedenle yangın ya da patlama yaşanmadığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Salih Aydın ve Fatma Tabu, 'kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Emine Aslan, Salih Aydın, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:08 Kaynak: DHA
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