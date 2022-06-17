Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı, kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
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Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı, kovalamacayla yakalandı

17.06.2022 16:39
Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı, kovalamacayla yakalandı

Afyonkarahisar'da polis uygulaması görünce aracını bırakarak kaçan şahıs polisin yaya kovalamacası sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar'da polis uygulaması görünce aracını bırakarak kaçan şahıs polisin yaya kovalamacası sonrası yakalandı.

Olay, Akmescit mahallesi Vali Haluk İmga Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri bir otomobilin kendilerini görünce aracı bırakarak kaçmaya başladığını fark etti. Kaçan şahıs ile kısa bir kovalamaca yaşayan ekipler ardından şüpheliyi yakaladı. İsminin M.A., olduğu öğrenilen şahsın neden kaçtığı yönünde ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Akmescit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı, kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

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