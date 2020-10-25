Polisin dikkati KPSS adayının sınava yetişmesini sağladı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir polis memuru, yolda bulduğu nüfus cüzdanını Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumuna katılacak adaya teslim ederken, adayı da sınav merkezine yetiştirdi.

Orta Mahalle'de devriye görevini sürdüren Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir polis memuru, yolcu durağında bir kimlik belgesi buldu.

Nüfus cüzdanının KPPS'ye girecek bir aday tarafından düşürülmüş olabileceğini tahmin eden polis memuru, TC kimlik numarasından yola çıkarak kimliğin sahibi Cansel Ünvar'ın ikametine ulaştı.

Polisleri, düşürdüğü nüfus cüzdanıyla görünce büyük şaşkınlık yaşayan Ünvar, sınava girmek üzere evden çıktığını, kimliğini kaybettiğini farkedince de eve dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Polis memurları kendisini sınava yetiştireceklerini belirterek, genç kızı polis otosuyla sınavın yapılacağı Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesine götürdü.

Başlamasına 3 dakika kala sınava yetişen Ünvar gözyaşı dökerken, polis ekiplerine de teşekkür etti.