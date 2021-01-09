Polisin doğum günü sürprizi çocuğu şaşkına çevirdi - Son Dakika

Polisin doğum günü sürprizi çocuğu şaşkına çevirdi

Adana polisi, doğuştan kalbi delik ve polis hayranı olan çocuğa doğum günü sürprizi yapıp yaş gününü kutladı

Çok mutlu olan çocuk polise özel harekat marşını okudu

ADANA - Adana polisi, doğuştan kalbi delik olan polis hayranı çocuğa doğum günü sürprizi yaparak yaş gününü kutladı. Büyük şaşkınlık ve sevinç yaşayan çocuk, coşkuya kapılarak özel harekat marşı okudu.

Mehmet ve Zinnet Çakır çiftinin çocuklarından 6 yaşındaki Samet ve 16 yaşındaki Zöhra, kalbi delik olarak dünyaya geldi. Samet Çakır, polis hayranı olduğu için ağabeyi Metin Çakır'dan polis kıyafeti isterken doğum gününü polislerle kutlama hayali kurduğunu dile getirdi. Bunun üzerine ağabey Çakır, Adana Emniyet Müdürlüğüne giderek ailece polis hayranı olduklarını belirterek kalbi delik olan küçük kardeşinin doğum gününe davet etti. Bu istek üzerine Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün çocuğa doğum günü sürprizi yapması talimatı verdi. Bu talimat üzerine polis yaş pasta yaptırıp çocuğun evine gitti. Her şeyden habersiz evde bekleyen çocuk karşısında yaş pasta ve mumlarla bekleyen polisi görünce şaşkına döndü. Polis Samet Çakır'ı "iyi ki doğdun Samet" diyerek karşılayıp doğum gününü kutladı. Samet Çakır ise pasta üzerindeki mumları üfledi. Çakır, daha sonra polislere selam verip özel harekat marşını okudu. Samet Çakır çok mutlu olduğunu söyledi.

Ağabey Çakır ise kardeşinin ve ailesinin polisi çok sevdiğini söyleyerek, "Polislerin talebimizi geri çevirmeyip sürpriz yapması herkesi çok sevindirdi. Özellikle kardeşim çok mutlu oldu. Kardeşimin doğuştan kalbi delik" dedi. Polis daha sonra çocuğa oyuncak polis aracı hediye edip çocuk polisi kimliği verdi.