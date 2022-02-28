Polisin "dur" ihtarına uymayan araçta sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Polisin "dur" ihtarına uymayan araçta sahte içki ele geçirildi

28.02.2022 17:24
Polisin "dur" ihtarına uymayan araçta sahte içki ele geçirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtaki iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtaki iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta ve zanlıların evinde yapılan aramada 420 litre etil alkol ve 135 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Amirliğince, sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen kişiler takibe alındı.

Ekipler, bir süre takip ettikleri aracı Osmancık ilçe merkezinde durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sırasında araçtaki beyaz bidonları attı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki iki zanlı gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelilere ait evlerde yapılan aramada, 420 litre etil alkol ile 135 litre sahte içki ele geçirildi.

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Hisarcık, Osmancık, Alkol, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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