Son Dakika Haberleri: Polisin Ellerini ve Ayaklarını Bağladığı Tunuslu Öldü, İtalyan Bakan Salvini Polisleri Savundu
BBC

Polisin Ellerini ve Ayaklarını Bağladığı Tunuslu Öldü, İtalyan Bakan Salvini Polisleri Savundu

1 saat önce

İtalya'nın Toskana bölgesinde Perşembe günü polis kontrolünde elleri kelepçelenen, ayakları bağlanan 32 yaşındaki Tunuslu öldü, İçişleri Bakanı Salvini polisleri savundu.

Polisin Ellerini ve Ayaklarını Bağladığı Tunuslu Öldü, İtalyan Bakan Salvini Polisleri Savundu, System.String[]
İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan Empoli kasabasında Perşembe günü bir polis kontrolü sırasında elleri kelepçelenen ve ayakları bağlanan Tunus asıllı 32 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti.

Aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini polisleri savunarak "Şiddet uygulayan birini durdurmak ve zararı önlemek için kelepçe kullanılır, papatya değil" dedi.

İtalyan basınındaki haberlere göre Perşembe akşamı, para transferi de yapan bir dükkanda 40 euro ile işlem yapmak isteyen 32 yaşındaki Arefet Arfaoui, dükkan sahibinin şüphesini çekti. Arfaoui'nin vermek istediği 20 euro'lardan birinin sahte olduğundan şüphelenen dükkan sahibi polisi aradı.

Polisin kontrolü sırasında direniş gösterdiği, kaçmaya çalıştığı iddia edilen Arfaoui, polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. İddiaya göre Arfaoui'nin kelepçeli haldeyken de direniş göstermesi üzerine polis dükkan sahibinden bir ip istedi ve bu iple Arfaoui'nin ayaklarını da bağladı.

Bu sırada fenalaşan adama ilk yardım ekipleri müdahale etti ancak Arfaoui hayatını kaybetti.

'Hükümetin tutumu cezasızlık hissini pekiştiriyor'

Arefet Arfaoui'nin polis müdahalesi sırasında, elleri ve ayakları bağlıyken hayatını kaybetmesi sosyal medyada polise tepki gösterilmesine yol açarken İçişleri Bakanı Salvini polisi savundu. Olayla ilgili inceleme sürerken Salvini'nin Arfaoui'nin "kalp krizinden" öldüğünü söylemesi de dikkat çekti.

Göçmen karşıtı, aşırı sağcı Lig partisinin de lideri olan Salvini sosyal medyada yayımladığı mesajında "Sabıka kaydı olan ve sahte para kullandığı için durdurulan göçmen, hızla yapılan ilk yardım müdahalesine rağmen kalp krizinden öldü. Ben, saldırıya uğrayan ve yalnızca görevlerini yapan polislerin destekçisiyim: Şiddet uygulayan birini durdurmak ve zararı önlemek için kelepçe kullanılır, papatya değil" dedi.

Salvini'nin bu sözleri, olayın kendisi kadar tepkiye yol açtı ve sosyal medyada Salvini'ye "faşistlik" suçlamaları geldi. Sosyal medyada verilen tepkilerin bazıları şöyle oldu:

"Polis eliyle ölümler devam ediyor. Bu hükümetin tutumu da cezasızlık hissini pekiştiriyor."

"Bir insan hayatı yok oldu, İçişleri Bakanı'nın görevi gözaltına alınan ya da tutuklanan kişilerin ölmesini ya da yaralanmasını önlemektir."

"Şimdi de adli tıpçı mı oldunuz? Aynı zamanda soruşturmayı beklemeden polisleri aklayan bir hakim misiniz? Yoksa bu, idam cezasını getirmek için pek de üstü kapalı olmayan bir girişim mi?"

"İtalya'da hala ölüm cezası mevcut."
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:36 

İtalya, İçişleri Bakanı, Polis, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Gündeme Gelen Lise Öğrencisi Cinayetinin Detayları Ağızları Açık Bıraktı Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 21:55:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin Ellerini ve Ayaklarını Bağladığı Tunuslu Öldü, İtalyan Bakan Salvini Polisleri Savundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]