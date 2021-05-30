Üye Girişi
Polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması arbedeye döndü - Son Dakika

Polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması arbedeye döndü

30.05.2021 23:10

Burdur'da bir esnafı denetime giden polis ekipleri, denetim sırasında Covid-19 tedbirlerine riayet etmeyen iş yeri sahibi ve oğulları tarafından mukavemete uğrayarak darp edildi.

Burdur'da bir esnafı denetime giden polis ekipleri, denetim sırasında Covid-19 tedbirlerine riayet etmeyen iş yeri sahibi ve oğulları tarafından mukavemete uğrayarak darp edildi. Yaşanan arbede her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Polisin denetim için işyerine gelmesi ve yaşananlar saniye saniye kaydedildi. Valilikten yapılan açıklamada 3 şüpheli hakkında Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldığı, şahısların iddiaları ile ilgili görevli memurlar hakkın da idari soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Burdur'da esnaflık yapan S.P. isimli şahsın iş yerine kısıtlama saatinde polis ekipleri denetime geldi. Denetim sırasında ekipler Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri sahibinden ruhsat istedi. "Ruhsat vermek istemiyorum" diyen işyeri sahibinin oğulları ile ekipler arasında gerginlik yaşandı. İşyeri sahibinin çocukları, polis ekiplerine mukavemette bulunup küfür ve hakaret edince tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İş yerinde yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri darp raporu alarak şikayetçi olurken oğullarını hastaneye götüren S.P.'nin de darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi. İş yeri sahibi hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Zor Kullanma, Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması, Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI ANBEAN KAYDETTİ

Olay iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iş yerine denetime gelen polis ekipleri, iş yeri sahibinden ruhsat istediği, iş yeri sahibinin "Ruhsatımı vermek istemiyorum" dediği, iş yeri sahibinin oğulları ile polis arasında yaşanan arbede kayıtlara yansıdı.

Olayla ilgili ifade veren polis ekipleri ise, gençlerin kendilerine bıçak çektiğini, küfür ve hakaret edildiğini ve görüntülerin silindiğini iddia ettiler. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada 3 şüpheli hakkında Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldığı, şahısların iddiaları ile ilgili görevli memurlar hakkında idari soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği 27.05.2021 günü saat 20.15 sıralarında Merkeze bağlı Özgür Mahallesi Hızır İlyas Caddesi üzerinde şahıslar ve iş yerlerine yönelik yapılan denetim esnasında Covid-19 tedbirlerine riayet etmeyen bir iş yerinde, iş yeri sahibi ve oğulları tarafından görevli memurlara mukavemeti neticesinde 2 (iki) görevli polis memuru yaralanmıştır. Konuyla ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmuşlar, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Zor Kullanma, Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması- Mala Zarar Verme- Kasten Yaralama- Tehdit- Hakaret suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan olayda 3 şüpheli hakkında Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapılmış, şahısların iddiaları ile ilgili görevli memurlar hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."

(Cemal Turan Kaya/ İHA)

Polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması arbedeye döndü
Polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması arbedeye döndü
Polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması arbedeye döndü
Polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması arbedeye döndü

Koronavirüs, Burdur, Polis, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması arbedeye döndü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili yakalandı Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili yakalandı Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı         
23:40
Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı         
23:28
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor         
22:38
Seda Sayan ve Demet Akalın kavgasında bomba iddia! Bir de Ebru Yaşar detayı çıktı Seda Sayan ve Demet Akalın kavgasında bomba iddia! Bir de Ebru Yaşar detayı çıktı         
22:17
Uyuşturucu baronu El Chapo'nun evi piyango ikramiyesi oluyor Uyuşturucu baronu El Chapo'nun evi piyango ikramiyesi oluyor         
21:37
Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor         
21:00
Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı         
20:09
Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok         
18:01
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 23:55:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması arbedeye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement