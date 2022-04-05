POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ - Son Dakika
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POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ

05.04.2022 17:35

OSMANİYE'de trafik polisleri, arızalanan minibüsü iterek sürücüye yardım etti.

OSMANİYE'de trafik polisleri, arızalanan minibüsü iterek sürücüye yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

Fakıuşağı Köprüsü'nde minibüsü arıza yapan sürücünün yardımına bölgede görev yapan iki trafik polisi yetişti. Polisler, aracı iterek sürücünün yol kenarına almasına yardımcı oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, KGYS kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri sosyal medya hesaplarından, 'Hayatın merkezinden' mesajıyla paylaştı.

POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ
POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ
POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ
POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ

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Yolda kalan aracı polisler itti Yolda kalan aracı polisler itti Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattığı Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattığı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ - Son Dakika
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