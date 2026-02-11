Polislerden Anlamlı Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Polislerden Anlamlı Destek

Polislerden Anlamlı Destek
11.02.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzme kursunu kaçıran Ayaz Selim Eser, polisler tarafından havuza götürüldü ve yüzme keyfi yaşadı.

Amasya Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen yüzme kursunun son gününe katılamayan 13 yaşındaki Ayaz Selim Eser'in talebi, polis tarafından yerine getirildi.

Amasya'da yaklaşık 2 ay önce Toplum Destekli Polislik Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında çocuklar için düzenlenen yüzme kursuna Ayaz Selim Eser de katıldı.

Yüzme kursunun son gününe gidemeyen Eser, bununla ilgili yaşadığı üzüntüyü çektiği videoda anlatarak sosyal medyada yayımladı.

Videoda, "Yüzme kursunun son gününe gelememiştim, ağabeyler beni yüzme kursuna getirir misiniz rica etsem?" diyen Eser'e ulaşan polisler, önce anneannesi Sultan Şahin'i evinden, ardından Eser'i okulundan alarak yüzme havuzuna götürdü.

Yüzme antrenörü eşliğinde gün boyu havuzun tadını çıkaran çocuk, "Polis ağabeylerim beni yüzme kursuna getirdi, teşekkür ederim." dedi.

Sultan Şahin de torununun kursun son gününü kaçırdığı için üzüldüğünü, bu nedenle video yayımladığını anlatarak, "Allah razı olsun, aldılar, yeniden getirdiler çocuğumu." ifadesini kullandı.

Havuz amiri Mustafa Sarı ise Ayaz Selim Eser'in polis ağabeylerine yönelik video yayımladığını dile getirerek, "Sağ olsun, İl Emniyet Müdürlüğümüz, polis ağabeylerimiz bunu duyuyor. Tekrar havuzumuza getiriyorlar. Havuzumuza geldi, yüzdü, mutlu oldu. O mutlu oldukça biz de mutlu olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Amasya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polislerden Anlamlı Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:51:20. #7.11#
SON DAKİKA: Polislerden Anlamlı Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.