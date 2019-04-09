Son Dakika Haberleri: Polislere Fetö Operasyonu

Polislere Fetö Operasyonu

29 dakika önce

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2'si aktif 57'si KHK ile meslekten ihraç edilmiş toplam 59 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

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Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2'si aktif 57'si KHK ile meslekten ihraç edilmiş toplam 59 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2'si aktif 57'si polislik mesleğinden FETÖ ile bağlantıları olduğu ileri sürülerek ihraç edilen olmak üzere toplam 59 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 60 adrese baskın yapan polis 59 şüphelinin yakalanması için evlere girdi. Yapılan baskınlarda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında KHK ile ihraç edilen polis memurlarından, örgüt yapılanması içerisinde itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden hareketle yapılan analiz çalışmaları neticesinde zanlıların tespit edildiği öğrenildi.

Operasyon devam ederken, gözaltına alınan zanlılar ise adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:09 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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