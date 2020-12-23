Polisten kaçak silah operasyonu - Son Dakika

ANTALYA'da yasadışı elde ettikleri 14 tabancayı piyasaya sürmeye çalıştığı ifade edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serik ilçesine Konya'dan geldiği belirtilen bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, aracın çeşitli bölmelerine saklanmış, yasadışı elde edildiği belirlenen 14 tabanca, 15 şarjör ve 9 fişek ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.K., E.A.Y., A.D. ve suça sürüklenmiş çocuk M.T.K. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.