Polisten kaçan alkollü sürücü, polise çarptı - Son Dakika

Polisten kaçan alkollü sürücü, polise çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sırasında motorlu trafik polisine çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sırasında motorlu trafik polisine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü ve yanında oturan arkadaşı gözaltına alındı.


Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 09 HP 003 plakalı otomobil seyir halinde ilerlerken trafik polisi ekiplerinin dur ihtarına uymayarak liman istikametine doğru kaçmaya başladı. Süratli şekilde ilerleyen sürücü defalarca kez trafiği ve yayaların hayatını tehlikeye düşürdü. Liman yönüne doğru giden sürücü polislerin yolu tamamen trafiğe kapattığını görünce bu sefer geri manevra yaparak kaçmak istedi. Manevra sırasında arkasında bulunan motorlu trafik polisine çarpan alkollü sürücü kaçmaya devam etti. Yunus ekipleri otomobil sürücüsü ve yanında oturan arkadaşını Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde durdurmayı başardı. Araçtan indirilen iki şüpheli ekipler tarafından ters kelepçe ile zapt edildi. Yapılan testte sürücü E.S.'nin 120 promil alkollü olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ve yanında oturan arkadaşı, ekipler tarafından gözaltına alındı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan alkollü sürücü, polise çarptı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:23 Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
19:04
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
18:59
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 05:51:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten kaçan alkollü sürücü, polise çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]