Polisten kaçan kadın, otomobilinin devrildiği sulama kanalında hayatını kaybetti - Son Dakika

Polisten kaçan kadın, otomobilinin devrildiği sulama kanalında hayatını kaybetti

31.10.2020 12:07

Adana'da, polisten kaçtıktan sonra atık su kanalına devrilen otomobilin kadın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'da, polisten kaçtıktan sonra atık su kanalına devrilen otomobilin kadın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Songül Paksoy (32), 33 AFH 058 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

İddiaya göre, yakıt aldıktan sonra ücret ödemek istemeyen Paksoy ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Polise haber veren akaryakıt istasyonu çalışanları, Paksoy'un aracının anahtarını alarak ekipleri beklemeye başladı. Paksoy bu sırada, otomobilini yedek anahtarla çalıştırıp istasyondan kaçtı.

Ekiplerin peşine düştüğü Paksoy, polislere izini kaybettirdi.

Otomobili atık su kanalına devrildi

Bir süre sonra tarım işçileri, Dörtağaç Mahallesi'nde bir otomobilin DSİ'ye ait atık su kanalına devrildiği ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kanaldaki aracın Songül Paksoy'un kullandığı 33 AFH 058 plakalı otomobil olduğunu belirledi.

Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Paksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Demirspor'dan başsağlığı mesajı

Hayatını kaybeden Paksoy'un, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un altyapı antrenörlerinden olduğu öğrenildi.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medyadan yayımlanan mesajında, "Altyapı antrenörlerimizden Songül Paksoy'u trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun hocam. Seni hiç unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Polisten kaçan kadın, otomobilinin devrildiği sulama kanalında hayatını kaybetti
Polisten kaçan kadın, otomobilinin devrildiği sulama kanalında hayatını kaybetti
Polisten kaçan kadın, otomobilinin devrildiği sulama kanalında hayatını kaybetti
Polisten kaçan kadın, otomobilinin devrildiği sulama kanalında hayatını kaybetti

Akaryakıt, Seyhan, Kadın, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisten kaçan kadın, otomobilinin devrildiği sulama kanalında hayatını kaybetti - Son Dakika


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