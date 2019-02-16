Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçarken Emniyetin Nizamiye Kapısına Çarptılar

Polisten Kaçarken Emniyetin Nizamiye Kapısına Çarptılar

26 dakika önce

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişi, içinde bulundukları araçla Adana Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinin kapısına çarptı.

Polisten Kaçarken Emniyetin Nizamiye Kapısına Çarptılar, System.String[]
Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişi, içinde bulundukları araçla Adana Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinin kapısına çarptı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BEY 413 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen şüpheliler araçla Döşeme Mahallesi ara sokaklarına girdiler. Ahmet Cevdet Yağ Caddesi boyunca ilerleyen otomobil, Erdal Acet Caddesi'ne döndüğü sırada Adana Emniyet Müdürlüğü 1. Nizamiye'nin demir kapısına çarptı.

Otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. Ekipler, olay yerine ambulans sevk edilmesini istedi.

Polis ekiplerinin alkolmetreye üflemesini istediği sürücü Mert B. (25), "Kolum çok ağrıyor. Ben veterinerim kolumu tedavi edin ondan sonra üflerim." dedi. Alkol muayenesi yapılan sürücünün 2.28 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Adana Şehir Hastanesine götürüldü.

Söz konusu kişilerin tedavilerinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Seyhan, Polis, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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