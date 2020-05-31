Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi girdiği apartmanda ayağından vuruldu - Son Dakika

K.B'nin (23) çatı katına girmeye çalıştığı apartmanda oturan H.U. (60) tarafından pompalı tüfekle ayağından vurulduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Türkmen Mahallesi 'nde devriye görevi esnasında durumundan şüphelendikleri K.B'ye (23) kimlik sordu.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde polisten kaçarken apartmanın çatı katına girmeye çalışan hırsızlık zanlısı, bina sakini tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

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