POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

ANTALYA'da Narkotim ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 20 kilo 240 gram esrar maddesi (skunk) ile 755 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda A.D. ve Ü.D. adlı iki şüpheli gözaltına alınırken, depoda ve otomobilde yapılan aramada 20 kilo 240 gram esrar maddesi (skunk) ile 755 gram toz esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin esrar maddesini, yılbaşında piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirtildi. İki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.