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POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

23.12.2021 17:18

ANTALYA'da Narkotim ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 20 kilo 240 gram esrar maddesi (skunk) ile 755 gram toz esrar ele geçirildi.

ANTALYA'da Narkotim ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 20 kilo 240 gram esrar maddesi (skunk) ile 755 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda A.D. ve Ü.D. adlı iki şüpheli gözaltına alınırken, depoda ve otomobilde yapılan aramada 20 kilo 240 gram esrar maddesi (skunk) ile 755 gram toz esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin esrar maddesini, yılbaşında piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirtildi. İki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika


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