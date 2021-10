Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu (2) - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve esnafı ziyaret etti.

Çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Gül, ziyaret öncesinde, belediye binasında Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından açılan ve içerisinde halı, çini, tablo ve el dokumaları olan sergiyi gezdi.

Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, cazibe merkezi Kayseri'nin turizm konularında önemli işlere imza attığını belirterek, kentte yapılan çalışmalar hakkında Gül'e bilgi verdi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Valilik binasına yürüyerek geçen Bakan Gül, yol üzerindeki esnafı da ziyaret etti.

Gül'e, bir esnafın, hayatını kaybeden anneannesi ve babası için dağıttığı lokmalardan ikram edildi. Gül ise vefat eden kişilere Allah'tan rahmet diledi.

Esnaf gezisinde vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bakan Gül, daha sonra Vali Şehmus Günaydın'a ziyarette bulundu.

Günaydın, Valilik şeref defterini imzalayan Gül'e ihracat ve kent ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, şunları kaydetti:

" Erciyes'in gölgesi, insana hem geçmişi hem de geleceği hatırlatıyor. Geçmişin tarihi birikimiyle geleceğe öz güvenle bakabildiğimiz bir şehir. Turizm, tarih, ticaret, kültür ve sanatta Kayseri ülkemizin öncü şehirlerinden. Kayseri'de ahilik geleneği ve müteşebbis ruh çok güçlü. Hayırsever insanlarıyla Kayseri ülkemize her zaman çok güzel hikayeler sergilemiş. Kayseri, üreten büyüyen ve gelişen bir şehir. Bunu rakamlarla görüyoruz. Hükümetimizin Kayseri'mize desteğini her zaman sürdüreceğiz."

Valiliğin ardından Kayseri Adliyesine geçen Bakan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile bir süre sohbet etti.

Gül'ün programına AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Hülya Nergis ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.