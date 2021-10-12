Ahlat'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında, Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezinde meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Dağ, 2021 yılı yatırım programının tamamlandığını, 2022 yılı yatırımlarının ilçeye ayrılan ödenek miktarına göre planlanacağını belirtti.

İlçenin kalkınması ve halkın yaşam standartlarını yükseltmek için tüm birimlerin gece gündüz çalışacağını aktaran Dağ, bu çalışmalarda muhtarlara önemli görevin düştüğünü söyledi.

Toplantının diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından üye seçimi yapıldı.