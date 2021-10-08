İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez ve il protokolü tarafından karşılanan Çataklı, Muradiye ilçesine geçti.

İlçenin genel durumu ile belediye çalışmaları hakkında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'dan bilgi alan Çataklı, ardından Erciş ilçesine geçti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile ilçe protokolü tarafından karşılanan Çataklı, ilçede hayata geçirilen projeler ve hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, beraberindeki Vali Bilmez ile İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gitti.

İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca tarafından kurumun çalışmaları hakkında bilgilendirilen Çataklı ile Vali Bilmez, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde görüp inceleyen Çataklı, programlarını tamamladı.