Selçuklu'da kapalı pazar yerleri modern görünüme kavuşmaya devam ediyor DUMLUPINAR KAPALI PAZAR YERİ DUALARLA AÇILDI - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin konforlu bir şekilde hizmet alabilmesi için kapalı ve modern bir görünüme kavuşturulan Dumlupınar Kapalı Pazar Yeri gerçekleştirilen törenle açıldı.

Sağladığı hizmetlerle Selçuklu'da yaşayan tüm ilçe sakinlerinin yaşam konforuna katkı sunan Selçuklu Belediyesi bu kapsamda gerçekleştirdiği kapalı pazar yeri zincirine Dumlupınar Kapalı Pazar Yeri'nin açılışını yaparak bir yenisini daha ekledi. Dumlupınar Mahallesinde bulunan ve kapalı hale dönüştürülen Dumlupınar pazar yeri 8 bin 677 metrekare alana sahip.

Dumlupınar Mahallesi'nde Dumlupınar Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen Açılış törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Pazarlar Dernek Başkanı Murat Petek, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Dumlupınar Mahalle Muhtarı, Pazar esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: " Hizmetlerimizle her yaştan insanımıza ulaşıyoruz"

Tüm çabalarının ilçe sakinlerinin modern standartlarda hizmet almasını sağlamak olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Selçuklu Belediyesi olarak; ilçemize değer katan, tüm mahallelerimizin yaşam kalitesini artıran, her yaştan insanımızın faydalanabileceği hizmetler ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda tamamladığımız tesislerimizin açılışlarını da birer birer gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz ay Selçuk Mahallemizde bisiklet ve kaykay parkımızın, Hacı Kaymak Mahallemizdeyse Hatice Hatun Mahalle Külliyemizin açılışlarını gerçekleştirmiştik . Bugün de Dumlupınar Kapalı Pazar Yerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Dumlupınar Mahallemizin kapalı bir pazar alanına ihtiyacı vardı, bu ihtiyacı kısa sürede çözüme kavuşturduk hamdolsun. Geçmişte üzeri açık olan pazar yerimizi, yaptığımız yenilemeyle birlikte modern bir kapalı pazar alanına dönüştürdük. Kapalı pazar yerimiz 151 araçlık otopark alanıyla birlikte toplam 14 bin 200 metrekare alana sahip. Toplam maliyeti ise 11 milyon 841 bin Türk Lirası oldu. Kapalı pazar yerimizde esnafımız rahat bir şekilde ürünlerini sergilerken hemşehrilerimizde huzur içerisinde alışverişlerini yapabilecekler. Bu vesileyle tüm esnafımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Selçuklu Belediyesi olarak pazaryerleri konusunda standartları yükseltmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu, daha modern pazar alanları kazandırabilmek amacıyla uzun bir süredir yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda Bosna Hersek, Özalkent ve Kosova Mahallelerimize çok modern kapalı pazar yerleri kazandırmıştık. Nalçacı ve Uğurlu Semt Pazarlarımıza da yeni bir çehre kazandırmıştık. Şeker Semt Pazarımızı ise Kılınçarslan Mahallemizde düzenlediğimiz alana taşımıştık. Yine çok yakın bir süre önce Parsana Semt Pazarımızda yeni bir çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. 500 Evler Semt Pazarımızın çevre düzenlemesine ise devam ediyoruz. Diğer taraftan Yazır Mahallemize kazandıracağımız kapalı pazar yerimizin inşaat çalışmalarına tekrar başlayacağımızın bilgisini de vermek istiyorum. Sancak Kapalı Pazar Yerimizin ihalesini de gerçekleştirdik, burada da çalışmalarımıza en kısa sürede başlayacağız ve Sancak Mahallemize de modern bir kapalı pazar yeri kazandıracağız inşallah. Pazar yeri projelerimizle birlikte farklı alanlardaki birçok projemizin hazırlık ve yapım süreçlerini de ayrıca sürdürüyoruz. " şeklinde konuştu.

"Selçuklumuzu hak ettiği yere ulaştırana kadar yorulmadan çalışacağız"

Başkan Pekyatırmacı sözlerini şu şekilde tamamladı: "Selçuklumuzu sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında hak ettiği seviye ulaştırana kadar; gönül belediyeciliği ilkesiyle ve hizmet aşkıyla, durmak yok yola devam diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sözlerimi sonlandırırken, Dumlupınar Kapalı Pazar Yerimizin mahallemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esnafımıza hayırlı işler, hemşehrilerimize huzurlu alışverişler diliyorum. Programımızı teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize şahsım ve belediyemiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ederek herkesi Allah'a emanet ediyorum. "

Selçuklu Pazarcılar Odası Dernek Başkanı Petek: " Modern bir pazar yeri esnafımızla buluştu"

Başkan Pekyatırmacı'dan sonra söz alan Selçuklu Pazarcılar Odası Dernek Başkanı Murat Petek: "Konya'nın en güzel ve modern pazarını pazarcı esnafımızla buluşturan Ahmet Başkanımıza herkesin huzurunda çok teşekkür ediyorum "dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Özer: "20 yıllık hizmet geleneğimizi sürdürüyoruz"

AK Parti olarak hizmet yarışını her dönem olduğu gibi sürdürdüklerini ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer: "Başkanımızın da ifade ettiği gibi son 1 ay içerisinde Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3. tesisin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yanılmıyorsam bu kapalı pazar yeri bu dönemki 4. kapalı pazar yeri açılışımız oldu. Dolayısıyla bu günkü gibi yağmurlu günlerde hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşımızın konforunu artıracak bu güzel pazar yeri baki bir hizmet ifa edecek. Çok değerli hemşehrilerimiz AK Parti ailesi olarak bizler hizmet yarışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz . Birlik ve beraberliğimizi önce siz hemşehrilerimizle daha sonra kendi içimizde sağlayarak 20 yıllık hizmet geleneğimizi sürdürüyoruz. İnşallah yine önümüzdeki günlerde de yine güzel açılışlarda bir araya geleceğiz. Ben bu vesile ile öncelikle hemşehrilerimizin, sonrasında Türk ve İslam ailesinin Mevlid Kandilini tebrik ediyor hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı; "Selçuklu Belediyemiz ilçeye tüm imkanları sağlıyor"

Dumlupınar mahallesine yakışan bir kapalı pazarın kazandırıldığını ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Mübarek bir günde bu Pazar sabahında pazarcı esnafımızın rahatça işini yapacağı, mahalle sakinlerimiz ve buradan alışveriş yapacak hemşehrilerimizin de yağmurda, karda zor şartlarda rahatça alışverişlerini yapabilecekleri bir pazar yerini açıyoruz. Geçmişten bu güne bu mahallenin büyümesiyle pazar yerindeki gelişmelerin artık kapalı ve modern bir pazara dönüşme ihtiyacı ve bunun karşılığında belediyemizin yaptığı pazarı birlikte açacağız. Tüm ilçe belediyelerimiz güzel işlere imza atıyor. Selçuklu Belediyemiz en büyük ilçe olması hasebiyle bir bakıyorsunuz eğitimle ilgili diğer tarafta sağlıkla ilgili yaptığı işler, ilçenin ihtiyacı olan her türlü imkanları sağlıyor. Selçuklu Belediyemiz Selçuklu ilçemizi çok daha güzelleştiren, burada yaşayan insanlarımızın hayatını ne kadar kolaylaştırabilirsek çabasıyla tüm ekibiyle birlikte bu çalışmaları yürütüyor. Hamd olsun ki şehrimiz huzurlu. Sizlerin verdiği destek, şehri yönetenlerin içindeki uyumu ve şehrimizi daha da büyütmek adına yaptıkları gayretler hepimizin bereketi olarak ortaya çıkıyor. Bu pazarda tezgahını açıp rızkının peşinde koşan pazarcı esnafımız başta olmak üzere pazarda alışverişini yapan tüm hemşehrilerimize bereketli bir pazar olmasını diliyorum. " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla açılışı yapılan Dumlupınar Kapalı Pazar Yeri, protokolün pazar esnafı ve vatandaşlarla hasbihal etmesiyle son buldu.