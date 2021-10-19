Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da resmi temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i kabul etti. Görüşmede, Ukrayna ve ABD arasındaki siyasi ve stratejik ortaklıklar ile Rusya'nın bölgedeki agresif tavırları ele alındı.

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ile görüşen Austin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beni Kiev'de ağırladığı için Başkan Zelenskiy'e teşekkür ederim. Müttefikimizle birlikte, Ukrayna'nın kendi dış politikasını dış etkilerden bağımsız olarak şekillendirmesi konusunu desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"ABD, UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü uluslararası alanda desteklemeye devam ediyor. Bu Kiev'deki toplantımızda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından da onaylandı" dedi.

ZELENSKİY'DEN BİDEN'A TEŞEKKÜR

Zelenskiy ve Austin görüşmesine ilişkin Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "ABD'de anlaştığımız gibi Ukrayna'ya geldiğiniz için, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan devamlı desteğiniz için size ve Başkan Biden'e teşekkür ederim" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Ukrayna ve ABD arasındaki savunma ve güvenlik konularına yönelik yapılan anlaşmaların üzerinde durulduğu ve güvenlik konularına yönelik ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı 60 milyon dolarlık yardımın ele alındığı aktarıldı.

Ukrayna'nın Azak'ta, Karadeniz'de ve Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yaşandığı bölgeye barış gelmesi adına her türlü girişimde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna'nın NATO'ya girme yolunda ilerlemesi ile Ukrayna ve Avrupa'nın enerji güvenliği gibi konuların da ele alındığı belirtildi.

Öte yandan Savunma Bakanı Taran ile yaptığı ikili görüşme sonrasında Austin, Ukrayna'nın doğusunda süren savaşı Rusya'nın başlattığını ve Kırım'ın işgalini kınadığını ifade ederek, Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini belirtmişti.

(Bekir Keskin/İHA)