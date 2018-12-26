Polonya'da Evsizlerin Barındığı Yapı Yandı: 6 Ölü
1 saat önce
Polonya'nın başkenti Varşova'da evsizlerin barındığı ahşap yapı yandı, 6 kişi hayatını kaybetti.
Polonya
'nın başkenti Varşova
'da evsizlerin barındığı ahşap yapı yandı, 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz bilinmediğini duyurdu. Polisin yaptığı inceleme sonrası evde 6 kişinin dışında kimsenin bulunmadığı; bu 6 kişinin de bu ahşap yapıyı geceleri barınmak için kullandığı öğrenildi. Yapının boş olduğu, evsizler dışında uzun süredir kimsenin girip çıkmadığı belirtildi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:24 Kaynak: DHA
Legia Varşova, Altınordu'nun Genç Sol Beki Yusuf Acer'e Talip Oldu
Taylandlı Bir Aile, Önceki Hayatlarında Sevgili Olduklarına İnandığı İkiz Çocuklarını Evlendirdi
Gelişi Güzel Park Edilen Aracı Çarpa Çarpa Önünden Çekti
Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak