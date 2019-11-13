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Polonya'da Müslümanlara saldırı planlayan 2 kişi tutuklandı: Breivik ve Tarrant'ı örnek alıyorlardı
6 saat önce
Polonya'nın başkenti Varşova'da, Müslümanlara yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Şüphelilerin, Norveç'te 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik ile Christchurch saldırganı Brenton Tarrant'ın terör eylemlerini örnek aldıkları belirtildi
Polonya'nın başkenti Varşova'da Müslümanlara yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Polonya İç Güvenlik Birimi (ABW) Sözcüsü Stanislaw Zaryn konuyla ilgili yaptığı açıklamada şüphelilerin, Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik ile Christchurch saldırganı Brenton Tarrant'ın terör eylemlerini örnek aldıklarını ve benzerini yapmayı planladıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:01
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