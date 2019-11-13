Son Dakika Haberleri: Polonya'da Müslümanlara saldırı planlayan 2 kişi tutuklandı: Breivik ve Tarrant'ı örnek alıyorlardı
Son Dakika Dünya Polonya'da Müslümanlara saldırı planlayan 2 kişi tutuklandı: Breivik ve Tarrant'ı örnek alıyorlardı - Son Dakika Dünya

Polonya'da Müslümanlara saldırı planlayan 2 kişi tutuklandı: Breivik ve Tarrant'ı örnek alıyorlardı

6 saat önce

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Müslümanlara yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, Norveç'te 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik ile Christchurch saldırganı Brenton Tarrant'ın terör eylemlerini örnek aldıkları belirtildi

Polonya'da Müslümanlara saldırı planlayan 2 kişi tutuklandı: Breivik ve Tarrant'ı örnek alıyorlardı, System.String[]

Polonya'nın başkenti Varşova'da Müslümanlara yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.


Polonya İç Güvenlik Birimi (ABW) Sözcüsü Stanislaw Zaryn konuyla ilgili yaptığı açıklamada şüphelilerin, Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik ile Christchurch saldırganı Brenton Tarrant'ın terör eylemlerini örnek aldıklarını ve benzerini yapmayı planladıklarını ifade etti.

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Varşova, Polonya, Norveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:01 
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