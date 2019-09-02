Son Dakika Haberleri: Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

4 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı turist Jozef Balka (76), odasında ölü bulundu.

Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı turist Jozef Balka (76), odasında ölü bulundu.
Alanya ilçesi İncekum  Mahallesi'nde  bir otelde tatil yapan Polonyalı turist Jozef Balka, temizlik yapmak isteyen otel çalışanları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Balka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Balka'nın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama
AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]