Polonyalılar cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Polonyalılar cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanıyor

Polonyalılar yeni cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanıyor.

Polonyalılar yeni cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanıyor. Yarın yapılacak seçimlerin ilk turunda 11 aday yarışıyor. Adaylardan hiçbirinin ilk turda seçilebilmek için gereken yüzde 50 oyu alamaması durumunda seçimlerin ikinci turu 12 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Polonyalılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor. 30 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar yarın yerel saatle 07: 00-21: 00 saatleri arasında oy kullanacak. Görev süresi 5 yıl olan cumhurbaşkanlığı makamı için 11 aday yarışıyor. Adaylar arasında iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu'nun adayı (Koalicja Obywatelska) mevcut Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin ismi öne çıkarken, anketlere göre bu kişileri bağımsız aday, gazeteci Szymon Holownia ile sol ve sosyal demokratların adayı, Avrupa Parlamentosu milletvekili, aynı zamanda gay kimliğini açıkça deklare eden Robert Biedron takip ediyor.


Polonya seçim yasasına göre herhangi bir adayın ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için oyların yüzde 50'sini alması gerekirken anketler adaylardan hiçbirinin tek başına yüzde 50 oy oranına ulaşamayacağını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın yüzde 43 civarında oy ile ilk turun favori ismi olması beklenirken, Rafal Trzaskowski'nin oy oranı ise yüzde 27 civarında seyrediyor. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için salt çoğunluğun yeterli olacağı ikinci turda ise anketlere göre söz konusu iki isim arasındaki fark yüzde 1 seviyesine iniyor.


Polonya anayasasına göre ilk turu 10 Mayıs 2020 tarihinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin korona virüs dolayısıyla 28 Haziran tarihine ertelendi. Bu süreçte parlamento tarafından arzu eden vatandaşların mektupla oy kullanabilmeleri için yasa çıkarıldı. Yarın yapılacak seçimlerde vatandaşlar mektup ve geleneksel yolla oylarını kullanabilecek. Seçimlerin ikinci turu ise 12 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. - VARŞOVA

Cumhurbaşkanı, Duda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonyalılar cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanıyor - Son Dakika

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