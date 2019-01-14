Pompeo: Trump'ın açıklamaları kendisine sorulmalı
7 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yönelik ifadelerinin, Başkanın kendisine sorulması gerektiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Trump
'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye
'ye yönelik ifadelerinin, Başkanın kendisine sorulması gerektiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:29
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