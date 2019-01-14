Son Dakika Haberleri: Pompeo: Trump'ın açıklamaları kendisine sorulmalı

Pompeo: Trump'ın açıklamaları kendisine sorulmalı

7 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yönelik ifadelerinin, Başkanın kendisine sorulması gerektiğini belirtti.

Pompeo: Trump'ın açıklamaları kendisine sorulmalı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yönelik ifadelerinin, Başkanın kendisine sorulması gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:29 

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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