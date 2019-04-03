Poroşenko'yu Kilise Çabası İkinci Tura Geçirdi"

UKRAYNA'da ilk turdan sonuç alınamayan seçimlerde ikinci turda Poroşenko ve Zelenskiy yarışacak.

UKRAYNA'da ilk turdan sonuç alınamayan seçimlerde ikinci turda Poroşenko ve Zelenskiy yarışacak. Ukrayna'daki seçimleri değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi( İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova, "Fener Rum Patrikliği onayı ile Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kurulması konusundaki çabaları sayesinde Poroşenko ikinci tura kalabildi" dedi.



Ukrayna'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turu tamamlandı. Yaklaşık 10 milyon 253 bin seçmenin sandığa gittiği seçimlerin birinci turunda ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,44 ile birinci, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 16,15 ile ikinci, seçimin favori adaylarından eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun oy oranı ise yüzde 13,16 oldu. Hiçbir aday yüzde 50'den fazla oy alamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.



İkinci tura oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun kaldığını ilan edilirken konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova, "Petro Poroşenko, kısa sürede oylarını arttırdı. Fener Rum Patrikliği onayı ile Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kurulması konusundaki çabaları sayesinde Poroşenko ikinci tura kalabildi" yorumunu yaptı.



Vladimir Zelenskiy'nin gençler arasında çok popüler ama deneyim ve profesyonel ekipten yoksun olduğunu belirten Dr. Öğr. Üy. Viktoriia Demydova, "Zelenskiy, ülkenin doğusunun yüzde 31'inden, güneyinin yüzde 42,1'inden ve merkezinin yüzde 28,5'inden destek alarak bu bölgelerde lider olurken Poroşenko ise ülkenin batısında yüzde 25,8 ile kazandı. Ancak Poroşenko yüzde 26,14 oy alan Zelenskiy ile karşılaştırıldığında, yüzde 38,58 oyla dış seçim bölgesinde lider konumunda bulunuyor. Poroşenko, ABD'deki Ukrayna diasporasının desteğine sahipken, özellikle Fener Rum Patrikhanesi ile bağımsız Ukrayna kilisesi hakkındaki görüşmelerinde, Türkiye'deki diaspora ile de yakın ilişkiler kurdu" diye konuştu.



"SİYASET SANAL ALANA GEÇİŞ YAPACAK"



Dr. Demydova konuşmasına şöyle devam etti:



"Kırım'da Ukrayna gemileri mürettebatının tutuklandığı Azak krizi sırasında veya 27 Mart'taki Kırım Tatarları'nın evlerinde yapılan aramalar sırasında, Zelenskiy sessiz kaldı. Zelenskiy, özellikle sosyal ağlarda aktif kalarak, kamuoyu tartışmalarına katılmadan daha çok bir şovmen olarak imajını gösteriyor. Genel olarak Zelenskiy veya sosyal medyada denildiği gibi Ze, özgürlük arayıcısı Ernesto Che Guevara benzerliği ile kazanacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Doğu Ukrayna'da devam etmekte olan çatışmayla ilgili herhangi bir siyasi deneyim ve çatışmanın olmaması dikkate alındığında, onun cumhurbaşkanlığının etkinliğini tartışmak oldukça güç. Komedyenin kazandığı zafer, siyasetin genç Ukraynalıların özellikle aktif olduğu sanal alana geçişini de ifade edecek."



Popülizm gelişmeye devam ettikçe Ukrayna'da oligarşinin kazanmaya devam edeceğini ifade eden Dr. Öğr. Üy. Demydova, "Ukraynalılar, radikal reformları, Donetsk ve Luhansk'taki savaşın sona ermesini ya da Kırım'ın geri dönmesini beklememeli" dedi.



Seçimlerin ikinci turu 21 Nisan'da yapılacak. Ayrıca Ukrayna'daki parlamento seçimlerinin 27 Ekim 2019'da yapılması planlanıyor. - İstanbul

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