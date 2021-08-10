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Porsuk Höyük'te Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntıları bulundu - Son Dakika

Porsuk Höyük'te Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntıları bulundu

10.08.2021 11:01
Porsuk Höyük'te Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntıları bulundu, System.String[]

Hititlere ait orijinal kerpiçler ve Roma dönemine ait yaşam alanları bulunan Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'te, bu yılki kazılarda, Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntılarına ulaşıldı.

Hititlere ait orijinal kerpiçler ve Roma dönemine ait yaşam alanları bulunan Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'te, bu yılki kazılarda, Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntılarına ulaşıldı.

Niğde'nin en eski kazı alanı Porsuk-Zeyve Höyük'te Fransız Arkeoloji Enstitüsünün Türk makamlarından aldığı izinle 1968'de başladığı çalışmalar devam ediyor.

Milattan Önce 8'inci yüzyıla tarihlenen, büyük bir kum taşına yazılmış Hitit hiyeroglifleri, Hitit döneminde garnizon olarak kullanılan, surların ve gözetleme kulelerinin bulunduğu höyükte, bu yıl 8 Temmuz'da başlayan kazı çalışmalarında, Demir Çağı'na ait kale surları ve sıva kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Kazı Heyeti Başkanı, eski Polytechnique Hauts de Üniversitesi Tarih ve Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Claire Barat, AA muhabirine, höyükte 2 yıl önceki kazılarda, Roma döneminden kalma 2 bin 100 yıllık ev, kiler, odalar ve saklama kapları bulunduğunu hatırlattı.

Demir Çağı'na ait orijinal sıva kalıntılarına ulaşıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl çalışmalara ara verdiklerini belirten Barat, "Bu sene çok mutluyuz çünkü buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu sene Roma evleri ile Demir Çağı surlarında kazı yapıyoruz. Porsuk-Zeyve Höyük çok önemli bir sit alanı. Hitit surları, Demir Çağı surları, Helenistik, Roma ve Bizans dönemi eserleri var. Bu sene Demir Çağı'na ait surlar ve çok önemli olan orijinal Demir Çağı'na ait sıva kalıntıları bulduk. Şimdi acil koruma yapıyoruz çünkü çok rüzgar ve toz var. Kışın da çok kar yağıyor. Bu yüzden acil çalışma yapmak lazım." diye konuştu.

Barat, höyükte milattan önce 1650'lerde Hitit dönemine, milattan önce 1200-400 yılları arasında da Demir Çağı dönemine ait yerleşim yerleri bulunduğuna işaret etti.

Höyüğün 4 hektar büyüklüğünde olduğuna dikkati çeken Barat, "Burada surlar ve kuleler vardı. 2 sene önce kule ve surlarda koruma yaptık. Bu sene de koruma çalışmalarına devam ediyoruz. Aynı zamanda yaptığımız kazılarda Demir Çağı'na ait kale var." dedi.

Barat, höyükteki orijinal kerpiçleri korumak gerektiğini, bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Porsuk köyü muhtarlığı ve Fransa'da Grenoble'da yer alan yüksek mimarlık okulu laboratuvarı ile işbirliği kurduklarını sözlerine ekledi.

Porsuk Höyük'te Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntıları bulundu
Porsuk Höyük'te Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntıları bulundu
Porsuk Höyük'te Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntıları bulundu
Porsuk Höyük'te Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntıları bulundu
Porsuk Höyük'te Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntıları bulundu

Arkeoloji, Ulukışla, Niğde, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Porsuk Höyük'te Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntıları bulundu - Son Dakika


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