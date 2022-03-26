Portakal Çiçeği Karnavalı - Murat Kekilli konseri - Son Dakika
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Portakal Çiçeği Karnavalı - Murat Kekilli konseri

26.03.2022 22:47

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Murat Kekilli, Kozan ilçesinde sahneye çıktı.

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Murat Kekilli, Kozan ilçesinde sahneye çıktı.

Karnaval kapsamında şarkıcı Murat Kekilli'nin Adnan Menderes Parkı'nda verdiği konseri çok sayıda vatandaş izledi.

Konser sonunda Murat Kekilli'nin performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Konser sonunda, Kekilli'ye Belediye Başkanı Kazım Özgan çiçek ve hediye takdim etti.

Portakal Çiçeği Karnavalı - Murat Kekilli konseri
Portakal Çiçeği Karnavalı - Murat Kekilli konseri
Portakal Çiçeği Karnavalı - Murat Kekilli konseri
Portakal Çiçeği Karnavalı - Murat Kekilli konseri
Portakal Çiçeği Karnavalı - Murat Kekilli konseri

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Portakal Çiçeği Karnavalı - Murat Kekilli konseri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portakal Çiçeği Karnavalı - Murat Kekilli konseri - Son Dakika
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