Portekiz Futbol Federasyonu\'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız

Erdoğan seçimde 3 il için destek istedi, Erbakan "Bir şartım var" dedi

İstanbul\'da devrim gibi karar! Üç ilçeye giriş paralı oluyor

Portekiz Futbol Federasyonu, TFF'ye mektup yollayarak Türk hakemlerini Portekiz maçlarında görevlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü- Rizespor maçının ardından sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirdi. Olay Türkiye'nin gündemine otururken dünyada da büyük ses getirdi.

PORTEKİZ'DEN TÜRK HAKEMLERE ÇAĞRI

Portekiz Futbol Federasyonu, Meler'e yapılan saldırının ardından Türk hakemlerine çağrıda bulunarak kendi liglerindeki maçlarda görev vermeye hazır olduklarını belitti.

"LİGİMİZDE GÖREV VERMEYE HAZIRIZ"

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Halil Umut Meler'e düzenlenen saldırıdan sonra hem destek, hem de rekabeti korumak amacıyla Türk hakemlerine ligimizde görev vermeye hazırız" ifadeleri yer aldı.