Portekiz Futbol Federasyonu, TFF'ye mektup yollayarak Türk hakemlerini Portekiz maçlarında görevlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü- Rizespor maçının ardından sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirdi. Olay Türkiye'nin gündemine otururken dünyada da büyük ses getirdi.
Portekiz Futbol Federasyonu, Meler'e yapılan saldırının ardından Türk hakemlerine çağrıda bulunarak kendi liglerindeki maçlarda görev vermeye hazır olduklarını belitti.
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Halil Umut Meler'e düzenlenen saldırıdan sonra hem destek, hem de rekabeti korumak amacıyla Türk hakemlerine ligimizde görev vermeye hazırız" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Hukuk › Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız - Son Dakika