Portland'da ICE Protestosuna Gazlı Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Portland'da ICE Protestosuna Gazlı Müdahale

02.02.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göçmenlik uygulamalarını protesto eden kalabalığa, Portland'da federal güçler göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

ABD'nin Portland kentinde, göçmenlik uygulamalarını protesto etmek amacıyla Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) binası önünde toplanan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

ABD basınına göre, "Göçmenler suçlu değil, suçlu olan başkanımız" ve "ICE topluluklarımızdan defol!" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, 31 Ocak'ta Portland'daki ICE binası yakınlarında toplandı.

Yürüyüş sırasında göstericilerin tesise giden araç girişini kapatması üzerine federal görevliler, göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığa müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

Portland polisi, sürücülerin gazdan etkilenmesini önlemek amacıyla South Macadam Caddesi'nin bir süreliğine trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Portland Belediye Başkanı Wilson'dan istifa çağrısı

Portland Belediye Başkanı Keith Wilson, gösterinin ardından yaptığı açıklamada, federal güçlerin kimyasal kullanarak "çoğunluğu hiçbir yasayı ihlal etmeyen, herhangi bir tehdit oluşturmayan ve federal güçler için tehlike arz etmeyen barışçıl bir protesto"ya müdahale ettiğini ifade etti.

ICE için çalışmaya devam edenlere istifa etmeleri çağrısında bulunan Wilson, "Şiddet kullanarak ve Anayasayı çiğneyerek, tüm meşruiyetinizi yitirdiniz ve bunun yerine utanç bıraktınız." ifadelerini kullandı.

ICE karşıtı protestolar

Son haftalarda ABD genelinde, ICE biriminin göçmenlere yönelik uygulamalarına karşı başta Minneapolis olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Portland, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portland'da ICE Protestosuna Gazlı Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:57:22. #7.11#
SON DAKİKA: Portland'da ICE Protestosuna Gazlı Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.