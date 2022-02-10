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Porto Riko'da kamu çalışanları maaş zammı için sokağa indi - Son Dakika

Porto Riko'da kamu çalışanları maaş zammı için sokağa indi

10.02.2022 10:16

- Porto Riko'da kamu çalışanları maaş zammı için sokağa indi Porto Riko'da sokağa inen kamu çalışanları, maaşlarının yükseltilmesi için protesto gösterisi düzenledi.

- Porto Riko'da kamu çalışanları maaş zammı için sokağa indi

SAN JUAN - Porto Riko'da sokağa inen kamu çalışanları, maaşlarının yükseltilmesi için protesto gösterisi düzenledi.

Porto Riko'nun başkenti San Juan'ın farklı noktalarından gelen ve aralarında öğretmenlerin ve itfaiyecilerin bulunduğu binlerce kişi maaşlarında iyileştirme yapılması ve onurlu bir emeklilik maaşı için protesto düzenledi. Vali Pedro Pierluisi'nin yaptığı açıklamalara tepki gösteren protestocular, Valilik binasına yürüdü. Protesto gösterisine katılmak için yaklaşık 96 kilometre uzaklıkta bulunan Coamo'dan gelen İspanyol öğretmen Leny Colon, Pierluisi'nin açıklamaları için "saygısızlık" dedi. Protestoya katılan herkesi desteklediğini ifade eden Colon, "Bir çağrımız olduğu için buradayız ama bu çağrı cezalandırılmamalı. Bu bir topluluk kavgası" dedi.

Rick Martin'den protestoya destek

Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin kamu çalışanlarının maaş adaleti taleplerine destek verdi. Pierluisi'ye bu talepleri görmezden gelmemesini tavsiye eden sanatçı, on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisine destek verdiği bir video yayınlayarak, "Porto Riko öğretmenler, itfaiyeciler, polis memurları, kamu görevlileri için maaş adaleti bir insan hakkıdır. Devam edin, yalnız değilsiniz. Sayın Vali, bu talepleri hafife almayın. Aşağılanmış ve ezilmiş bir ülkenin ne kadar ileri gidebileceğini hepimiz biliyoruz" sözlerine yer verdi.

"Sorgulama yapanlar çalışmak zorunda değil"

Pierluisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Burada hiç kimse polis veya itfaiyeci olmak için zorlanmaz. Ancak buna karar verenler bu büyük sorumluluğu üstlenmek zorunda kalacaklar. Eğer herhangi bir maaş veya çalışma koşulu nedeniyle çalışıp çalışmayacaklarına dair bir sorgulama yaparlarsa, mesleklerine devam etmek zorunda değiller" ifadelerine yer vermişti.

Porto Riko'da öğretmenler ve itfaiyeciler için 2 bin dolardan az olan mevcut taban maaşları, adada yaşama maliyetinin oldukça altında bulunuyor. Ancak bu hafta Pierluisi, Temmuz ayından itibaren öğretmenler için ayda bin dolarlık geçici bir maaş artışı olacağını duyurmuştu.

Porto Riko'da kamu çalışanları maaş zammı için sokağa indi
Porto Riko'da kamu çalışanları maaş zammı için sokağa indi
Porto Riko'da kamu çalışanları maaş zammı için sokağa indi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Porto Riko'da kamu çalışanları maaş zammı için sokağa indi - Son Dakika


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