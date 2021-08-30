Posof'ta 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika

Posof ta ki görevinin son gününde bulunan ilçe Kaymakamı Murat Mete, Batman Sason ilçesine atandığı için Posof tan ayrılacağını belirterek törene katılanlarla vedalaşarak Posof tan ayrıldı. - ARDAHAN

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