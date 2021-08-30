Üye Girişi
Posof'ta 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika

Posof'ta 30 Ağustos coşkusu

30.08.2021 12:18
Posof'ta 30 Ağustos coşkusu, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlen törenle kutlandı.

Törene İlçe Kaymamamı Murat Mete, Posof Belediyesi Belediye Başkanı Cahit Ulgar, askeri erkan ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hükümet konağı önünde yapılan çelenk sunma töreninde ardından törene gelen mesajlar okundu.

Posof Şehitliğine geçen protokol mensupları saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşından sonra dua edildi.

Posof ta ki görevinin son gününde bulunan ilçe Kaymakamı Murat Mete, Batman Sason ilçesine atandığı için Posof tan ayrılacağını belirterek törene katılanlarla vedalaşarak Posof tan ayrıldı. - ARDAHAN

Posof'ta 30 Ağustos coşkusu
Posof'ta 30 Ağustos coşkusu
Posof'ta 30 Ağustos coşkusu
Posof'ta 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos, Hisarcık, Ardahan, Posof, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Posof'ta 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu 13:51 Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı 13:44 Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı 13:17 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı
Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü 12:37 Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti 12:02 Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 10:55 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş
Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi 10:32 Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor 10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor

Son Dakika Haberleri
13:51 Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu
13:48 Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada
13:36 Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı
13:16 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı
13:13 Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi
12:36 Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü
12:28 Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
12:19 Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi
12:02 Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti
11:37 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda
Son dakika: Öldürülen kızının anısını yaşatmak için çabalıyor! Acılı anne: Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın Son dakika: Öldürülen kızının anısını yaşatmak için çabalıyor! Acılı anne: Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın         
13:54
Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada         
13:48
Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı         
13:36
Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi         
13:14
Üvey babasının ölümüyle yıkılan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi Üvey babasının ölümüyle yıkılan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi         
12:17
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda         
11:38
Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak         
10:46
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
20:28
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 13:59:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Posof'ta 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement