Posta pullarının hikâyesi Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde - Son Dakika

Posta pullarının hikâyesi Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde

24.11.2020 11:40
Posta pullarının hikâyesi Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde, System.String[]

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Zarf Üstünde Sanat: Posta Pulları' sergisi Misi'de bulunan Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde, salgın önlemleri çerçevesinde izlenime açıldı.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Zarf Üstünde Sanat: Posta Pulları' sergisi Misi'de bulunan Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde, salgın önlemleri çerçevesinde izlenime açıldı.

Nilüfer Belediyesi pandemi döneminde sanatseverleri yoğun önlemler altında kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Pandeminin başladığı ilk aylarda müzeleri kapatan Nilüfer Belediyesi, daha sonra bakanlık genelgesi çerçevesinde önlemler alarak müzeleri tekrar sanatseverlerin izlenimine açtı. Nilüfer Belediyesi'nin ilgi gören müzelerinden biri olan Edebiyat Müzesi de, yeni dönemde 'Zarf Üstünde Sanat: Posta Pulları' isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergi, posta pulunun icadından ve ülkemizdeki serüveninden kesitler sunuyor.

Maske ve mesafe kuralları çerçevesinde sergiyi gezen sanatseverler, posta pullarının sınırları aşan kültür taşıyıcıları ve her şeyden önce ekonomik değerken, nasıl eski zaman imgesine dönüştüğünün hikayesine de tanıklık ediyorlar.

"Zarf Üstünde Sanat: Posta Pulları" sergisi, 20 Şubat 2021 tarihine kadar ziyarete açık olacak. - BURSA

Posta pullarının hikâyesi Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde
Posta pullarının hikâyesi Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde
Posta pullarının hikâyesi Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde

nilüfer belediyesi, Edebiyat, Posta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posta pullarının hikâyesi Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde - Son Dakika


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