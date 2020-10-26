POYD Başkanı Atmaca: Otellere okul, sektör adına olumlu ve başarılı olur - Son Dakika

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fabrikaların ve otellerin içine öğrencilerin eğitimini sürdürebilecekleri okullar açılacağına yönelik açıklamasına destek vererek, "Bu tür okulları ne kadar çoğaltırsak, sektör adına o kadar olumlu ve başarılı olur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un meslek lisesi öğrencilerinin sadece okulda teorik ders alarak değil sahada çalışarak yetişmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; fabrikaların ve otellerin içerisine öğrencilerin eğitimini sürdürebilecekleri okullar açılacağına yönelik açıklaması, Antalya'da destek gördü. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Bakan Selçuk'un açıklamalarının çok doğru olduğunu belirterek, bu projenin daha önce de gündeme geldiğini söyledi.

'OKUL SAYISI 50'YE ÇIKARILMIŞTI'Atmaca, "2 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı bir projeydi bu. Özellikle turizm meslek liselerinde okuyan gençlerin eğitimin çok büyük bir bölümünü okullarda sağlayıp, oradan mezun olduktan sonra da iş garantili olarak mesleğe devam etmeleriydi. Bundaki asıl amaç da sektöre nitelikli, kalifiye personel kazandırmaktı. Özellikle turizm meslek liselerinde okuyan genç arkadaşlarımızın sektöre kazandırılmasıydı. Çok doğru bir projeydi. 10 ile başlayan okul sayısı, 50'ye çıkarılmıştı. Pandemiden önce bu sayı daha da çoğaltılmıştı. Ama pandemi bu işe biraz ara verdirmişti" dedi.'BAKAN BEYİN DEDİĞİ ÇOK DOĞRU'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı gibi bu tür okulların çoğaltılmasının çok önemli olduğuna işaret eden Ülkay Atmaca, "Bu tür okulları ne kadar çok çoğaltırsak, sektör adına o kadar olumlu ve başarılı olur. Çünkü eğitim alan arkadaşlarımızın en azından teorik eğitimlerini okulda, pratik eğitimlerinin tamamını otelde almaları sektöre daha fazla insan istihdamı ve daha fazla kalifiye, bilgili, eğitimli, tecrübeli personel sağlar. Bakan Bey'in dediği çok doğru. 2 yıl önce başlamıştı. Sektör paydaşları olarak bunu paylaşmıştık. Bu projenin genişlemesi sektöre çok büyük katkılar sağlar" diye konuştu.