Prefabrik binanın demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Prefabrik binanın demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı

15.04.2022 14:59
Prefabrik binanın demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR'in Havran ilçesi baraj bölgesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) ait prefabrik yapının demirleri çalındı.

BALIKESİR'in Havran ilçesi baraj bölgesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) ait prefabrik yapının demirleri çalındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan 4 kişiden, 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Havran ilçesindeki baraj kenarında DSİ'ye ait prefabrik yapının demir parçaları Adalet Özbayrak (23) adlı kadın ile T.D. (15), Serkan Olur (20) ve Muharrem Özbayrak (23) tarafından sökülüp bir kamyonete yüklendi. Çevreden bir kişinin ihbarıyla Havran Jandarma İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT harekete geçti. Şüpheliler çaldıkları demirlerle yakalandı. Havran İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden T.D. serbest bırakıldı, Adalet Özbayrak, Serkan Olur ve Muharrem Özbayrak tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


Prefabrik binanın demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı
Prefabrik binanın demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500
Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı Adıyaman'da badem ağaçları zirai dondan etkilendi Adıyaman'da badem ağaçları zirai dondan etkilendi

Prefabrik, Hisarcık, Havran, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prefabrik binanın demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:51 Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
14:31 Otobüs şoförü ile taksici birbirine girdi, arada kalan vatandaş bıçaklandı!
14:30 Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir
14:26 Diyarbakır Barosu Şeyh Said'in mezar yerinin açıklanması dava açtı: 97 yıldır gizleniyor
14:24 Bakanlık tereyağ ihracatına kısıtlama getirdi! Uygulamadan sadece KKTC, Azerbaycan ve Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti muaf
14:17 Hırsız, çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: Prefabrik binanın demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement