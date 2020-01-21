Premier Lig'de Londra ateşi! Chelsea, Arsenal'i yenerse iddaa'da...

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CHELSEA - ARSENAL



Bu sezon kötü bir performans gösteren ve 23 maçta 8 kez kaybeden Chelsea, buna rağmen dördüncü sırada bulunuyor.



Arsenal'i konuk ettikten sonra FA Cup'ta Hull City'ye, ardından da Premier Lig'de Leicester City'ye konuk olacak Maviler, sonrasında ise evinde Manchester United, Tottenham ve Bayern Münih ile oynayacak.



Bu zorlu fikstür Chelsea'nın bu sezonki kaderini çizeceği gibi TD Frank Lampard'ın da geleceğinde belirleyici olacak.



Ev sahibinde Marcos Alonso, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek ve Marco van Ginkel, Londra derbisinde forma giyemeyecek.



Mikel Arteta'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçmesi beklenen Arsenal kötü sonuçlar almaya devam ediyor.



Son 10 Premier Lig maçında sadece 2 kez kazanabilen Kırmızı Beyazlılar bu nedenle Londra derbisini kazanmak istiyor.



Topçular sadece üst sıralara uzak kalmadı bir yandan da alt sıralarla arasındaki fark da eridi.



14. sıradaki Burnley'nin 2 puan önündeki Arsenal derbide mağlup olduğu takdirde daha da aşağılara inebilir.



Konuk ekipte takımın en önemli ismi Aubameyang kırmızı kart cezalısı. Calum Chambers, Kieran Tierney, Reiss Nelson ise sakat. Sokratis ve Sead Kolasinac'ın durumları da şüpheli.



Arsenal son 10 Premier Lig maçında 2 kez kazanabildi. 5 maçta ise berabere kaldı.



Arsenal'in ligdeki son 5 maçında da ilk yarılarda gol oldu.



İki ekip arasındaki son 5 resmi maç beraberlikle bitti.



Arsenal, Premier Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda 13 puan kaybetti.



Üyelerin yaklaşık %31'i karşılaşmayı Chelsea'nin kazanacağını düşünüyor...



Öne çıkan diğer tercihler ise "KG VAR - 1,52" (%13) ve "2.5 ÜST - 1,52" (%9) olarak dikkat çekiyor.



YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...



Chelsea için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak en az şampiyonluk kadar önemli ancak son olarak Newcastle'a karşı oldukça vasat oynadılar ve sahadan mağlubiyetle ayrıldılar.



Arsenal'da Arteta etkisi henüz kendini gösteremedi.



Çok formda olmayan iki takımın mücadelesi dengede geçecektir. Beraberlik iyi oranıyla değerlendirilebilir.



Arsenal efsanesi Thierry Henry'den Ajax ağlarına enfes bir gol! İzleyelim...



