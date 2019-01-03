Premier Lig'de Maskot Çocuklardan Para Alan 'Açgözlü Kulüpler' Tartışılıyor

İngiltere
'nin eski unutulmaz golcülerinden ve kaptanlarından Gary Lineker, sahaya futbolcularla çıkan maskot çocuklardan yüzlerce sterlin alınmasını eleştirerek, konuyu gündeme taşıdı.
Premier Lig'de birçok kulübün uyguladığı "ücretli maskotluk" için, Lineker, "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" ifadesini kullandı.
BBC'nin en önemli spor programı Match of the Day'i sunan 58 yaşındaki Lineker, maskot paketlerinin "açgözlülükten" kaynaklandığını da savundu.
Maskot paketi ücreti uygulayan takımlar arasında, geçen sene ligden düşmesine karşın Swansea kulübü de bulunuyor.
Kulüp, yıldız oyuncuların ellerini tutarak sahaya çıkacak çocuklardan istenen 478 sterlinlik ücreti "gerçek anlamda hayatta bir kere yaşanacak bir deneyim" ifadesi ile savunuyor.
Swansea, bu ücretin içinde dört maç bileti, yemek ve devre arasında yapılacak animasyonlara katılım şansı bulunduğunu da belirtiyor.
Premier lig'de zirvede ise 718 sterlinlik maskot paketi satan Liverpool
kentinin takımı Everton
bulunuyor. Ancak mavi beyazlı kulüp, birkaç maç için alınan bu ücreti hayır kurumlarına bağışlıyor.
Everton'ı 700 sterlinle Londra
ekibi West Ham United
izliyor.
Ancak tüm kulüpler maskot çocuklardan para kazanma derdinde değil.
Ligin şampiyonluğa oynayan ekiplerinden Manchester City
, sahaya çıkan çocuklardan ücret almıyor. Chelsea
, Liverpool, Arsenal
ve Manchester United
takımları da ücret uygulamayan kulüpler arasında.
Premier Lig'de maskotluktan ücret alan kulüpler: Everton £718
West Ham United £700 Leicester City
£600 Tottenham Hotspur
£405
Wolves £395 Crystal Palace
£375
Brighton £350
Burnley £300
Cardiff City £255
Watford £250 Bournemouth
£185